الإعلام: "شركة النفط الهندية" تواصل استيراد النفط من روسيا

باكو، 31 أكتوبر، (أذرتاج)

تستورد "شركة النفط الهندية" أكبر شركات تكرير النفط الحكومية في الهند 3.5 مليون برميل من النفط من روسيا في ديسمبر.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة "رويترز" ان الهيدروكربونات الروسية ستصل إلى السواحل الشرقية للهند من موردين لم يتعرضوا للعقوبات الغربية.

وفي بداية الأسبوع، صرح المدير المالي للشركة أنوتش جاين بأنه رغم العقوبات، لن تتوقف الشركة عن شراء النفط الروسي تماما. وأضاف أن الشركة ستواصل شراء النفط الروسي طالما كان السعر ملائما وتم ضمان الإمدادات.

لا تزال موسكو المورد الرئيسي للنفط إلى الهند. في سبتمبر، بلغت واردات النفط الإجمالية للهند حوالي 4.8 مليون برميل، كان من بينها 1.6 مليون برميل من روسيا. وتعتمد الهند على النفط بنسبة 85 في المائة لتلبية احتياجاتها الطاقوية وهي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن حصة روسيا في إجمالي واردات النفط الهندية في سبتمبر بلغت 33.3 في المائة.