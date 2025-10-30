الإعلام: "شركة النفط الهندية" تواصل استيراد النفط من روسيا
باكو، 31 أكتوبر، (أذرتاج)
تستورد "شركة النفط الهندية" أكبر شركات تكرير النفط الحكومية في الهند 3.5 مليون برميل من النفط من روسيا في ديسمبر.
أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة "رويترز" ان الهيدروكربونات الروسية ستصل إلى السواحل الشرقية للهند من موردين لم يتعرضوا للعقوبات الغربية.
وفي بداية الأسبوع، صرح المدير المالي للشركة أنوتش جاين بأنه رغم العقوبات، لن تتوقف الشركة عن شراء النفط الروسي تماما. وأضاف أن الشركة ستواصل شراء النفط الروسي طالما كان السعر ملائما وتم ضمان الإمدادات.
لا تزال موسكو المورد الرئيسي للنفط إلى الهند. في سبتمبر، بلغت واردات النفط الإجمالية للهند حوالي 4.8 مليون برميل، كان من بينها 1.6 مليون برميل من روسيا. وتعتمد الهند على النفط بنسبة 85 في المائة لتلبية احتياجاتها الطاقوية وهي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن حصة روسيا في إجمالي واردات النفط الهندية في سبتمبر بلغت 33.3 في المائة.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:26]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [10:24]
تشييع رفات الشهيد المفقود الآخر في حرب قراباغ الأولى في جويتشاي
- 30.10.2025 [18:02]
تشييع رفات الشهيد المفقود الآخر في حرب قراباغ الأولى في شروان
- 30.10.2025 [17:03]
رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يزور ضريح الزعيم الوطني ومقبرة الشهداء
- 30.10.2025 [16:09]
الرئيس إلهام علييف يعزل رئيس سلطة بالاكن التنفيذية عن المنصب
- 30.10.2025 [16:08]
سوريا تعترف بكوسوفو كدولة
- 30.10.2025 [15:25]
تشييع رفات الشهيد المفقود الآخر في حرب قراباغ الأولى في باكو
- 30.10.2025 [15:17]
من قرية أغالي الذكية: زنكيلان تنفض غبار الاحتلال الأرميني
- 30.10.2025 [14:54]
كورنيش باكو: قرن من التاريخ الأخضر على ضفاف بحر الخزر
- 30.10.2025 [14:26]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو
- 30.10.2025 [14:03]
الرباط تشارك جمهورية تركيا مناسبة الاحتفال بعيدها الوطني
- 30.10.2025 [12:53]
افتتاح المعرض الدولي الـ 27 للابتكارات في قطاع الرعاية الصحية في باكو
- 30.10.2025 [12:18]
مناقشة الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين أذربيجان وأوزبكستان
- 30.10.2025 [12:17]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع والثلاثون
- 30.10.2025 [12:00]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 30.10.2025 [10:42]
سعر برميل النفط يستمر في الانخفاض
- 30.10.2025 [10:35]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 66 دولارا
- 30.10.2025 [10:32]
ليلى علييفا تلتقي في غابالا بالمشارك في مشروع "مربي النحل الشاب"
- 30.10.2025 [10:14]
ليلى علييفا تحضر عرض فيلم "هيركان" الوثائقي في غابالا
- 30.10.2025 [09:57]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
- 29.10.2025 [20:47]
وزارة المالية: انخفاض متواصل في دين أذربيجان العام الخارجي والمحلي
- 29.10.2025 [20:12]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الروماني
- 29.10.2025 [19:19]
الإمارات تستثمر أكثر من 110 مليار دولار في إفريقيا خلال الثلاث سنوات
- 29.10.2025 [17:20]
أنظمة المياه "فيرتينا" الأذربيجانية تصدّر إلى كازاخستان وأوزبكستان وتركيا
- 29.10.2025 [16:41]
لاعبو الجودو الأذربيجانيون يحضرون البطولة الدولية في الإمارات
- 29.10.2025 [16:27]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في مقبرة شهداء "ده ده قورقود"
- 29.10.2025 [16:21]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو
- 29.10.2025 [15:18]
انطلاق منتدى باريس للسلام: رئيس الكوب29 يشارك في مناقشات المناخ العالمية
- 29.10.2025 [14:42]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والثلاثون
- 29.10.2025 [14:17]
المجلس الوطني يعقد مؤتمرا مكرسا للذكرى الـ30 لتبني دستور أذربيجان
- 29.10.2025 [12:37]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم الجمهورية التركي
- 29.10.2025 [11:55]
شييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في سومقايت
- 29.10.2025 [11:52]
رئيس مجلس النواب الطاجيكي يصل بزيارة إلى أذربيجان
- 29.10.2025 [11:48]
أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 29.10.2025 [11:17]
انخفاض سعر برميل النفط
- 29.10.2025 [11:14]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني بنسبة 3 %
- 29.10.2025 [11:05]
العودة الكبرى: أغدام وآغدره تستقبلان دفعة أخرى من سكانهما
- 29.10.2025 [10:59]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو
- 29.10.2025 [10:57]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو
- 29.10.2025 [10:13]
الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة العيد الوطني التركي
- 28.10.2025 [23:45]
الرئيس علييف: انطلاق المرحلة التالية من "العودة الكبرى" التي بدأت في زنكيلان
- 28.10.2025 [20:49]
الرئيس علييف: زنكيلان ستصبح مركزاً مهماً للنقل بفضل ممرّي زنكزور وآراز
- 28.10.2025 [20:00]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس تركيا بمناسبة العيد الوطني
- 28.10.2025 [19:06]
الرئيس علييف: أكثر من 50 ألف شخص استقروا بالفعل في قراباغ وزنكزور الشرقية
- 28.10.2025 [18:08]
الرئيس علييف: الذكرى الخامسة ليوم النصر هي الصفحة الأبرز في تاريخ أذربيجان
- 28.10.2025 [18:02]
سفراء بلدان آسيا والمحيط الهادي بالمغرب في زيارة لمجلس النواب المغربي
- 28.10.2025 [17:53]
رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يصل بزيارة رسمية إلى أذربيجان
- 28.10.2025 [16:34]
مفاوضات باكستان وأفغانستان في إسطنبول تنتهي دون نتيجة
- 28.10.2025 [15:56]