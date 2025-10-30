وزراء من 45 دولة يشاركون في منتدى "ADIPEC 2025" للطاقة بأبوظبي

باكو، 31 أكتوبر، (أذرتاج)

سيستضيف منتدى "ADIPEC 2025" في أبوظبي الذي سيبدأ في 3 نوفمبر أكبر تجمع للقادة العالميين في نظام الطاقة.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" انه سيشارك في الحدث أكثر من 45 وزيرا وأكثر من 250 من قادة الشركات. ومن المتوقع أن يتم مناقشة كيفية بناء وتوسيع الأنظمة المستدامة التي تضمن التقدم لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة.

وسيُعقد منتدى "ADIPEC 2025" الذي تنظمه شركة بترول أبو ظبي الوطنية تحت شعار "الطاقة. الاستكشاف. التأثير" وسيجمع القادة من مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل وقطاعات أخرى، بالإضافة إلى السياسيين والمبتكرين والأكاديميين.

وسيتولى وزراء الدول البارزين رئاسة الجلسات في حفل الافتتاح، بما في ذلك الوزير الأمريكي السابق داك بورغمن ووزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي. وستشمل المناقشات وزراء من ألمانيا وإيطاليا وقطر وعمان ودول أخرى، بالإضافة إلى رئيس شركة "مايكروسوفت" براد سميث والأمين العام لمنظمة أوبك هايسام القيس ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا وعدد من رؤساء الشركات الكبرى في قطاع الطاقة.

وسيتم تقديم 11 مكونا مخصصا للطلاب خلال المنتدى، بهدف جذب أكثر من 1000 طالب من المدارس الثانوية و400 مشارك من الجامعات لدراسة عمليات تحديث تقنيات الطاقة. سيتم تخصيص منطقة "المبتكرين" الخاصة لهم في مركز المؤتمرات حيث سيُعقد المنتدى.

كما سيتم تنظيم مسابقة لطلاب المدارس الثانوية في الإمارات لعرض الأفكار المبتكرة لتقليص انبعاثات الميثان.