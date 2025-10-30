وزير الخارجية الأذربيجاني في مؤتمر اليونسكو: إطلاق منحة حيدر علييف التعليمية الدولية لـ 500 طالب

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في خطابه أمام الدورة الـ 43 للمؤتمر العام لليونسكو في سمرقند بأوزبكستان على أهمية التنمية المستدامة في مجال التعليم.

وأشار الوزير بايراموف إلى أن برنامج منحة حيدر علييف التعليمية الدولية الذي أنشئ بمرسوم من الرئيس إلهام علييف سيوفر فرصاً للطلاب من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز للدراسة في أذربيجان موضحا أن البرنامج سيتيح الفرصة لـ 100 طالب سنوياً وبإجمالي 500 طالب على مدى 5 سنوات للالتحاق بالدراسة في أذربيجان.