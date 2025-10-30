وزير الخارجية الأذربيجان في اليونسكو: "عملية باكو" نموذج ناجح للحوار بين الثقافات

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في خطابه في الدورة الـ 43 للمؤتمر العام لليونسكو في سمرقند بأوزبكستان إن أذربيجان تولي أهمية خاصة للحوار بين الثقافات والأديان وإن "عملية باكو" تمثل نموذجاً ناجحاً ومعترفاً به دولياً في هذا الاتجاه.

وأكد الوزير بايراموف أن شراكة أذربيجان مع اليونسكو ترتكز على التزامات مشتركة تجاه التراث الثقافي والتنوع والتعليم الشامل والتقدم العلمي والتضامن الدولي. وأشار إلى أن أذربيجان بصفتها دولة مانحة تدعم المبادرات في مجالات الثقافة والعلوم وتمكين الشباب والحوار بين الثقافات.