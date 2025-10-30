السلك الدبلوماسي في زنكيلان يتلقى إيجازاً حول "ممر زنكزور": أذربيجان تتحول لمركز نقل إقليمي

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

عُقد إيجاز في مركز المؤتمرات بمدينة زنكيلان لممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان تحت عنوان "ممر زنكزور: شبكة النقل الإقليمية".

وأُشير خلال الإيجاز إلى أن تحديث البنية التحتية والسكك الحديدية ساهم في تحول أذربيجان إلى مركز نقل رئيسي وتم التأكيد على أن البلد يمتلك اليوم أكبر أسطول بحري في بحر الخزر.

هذا وتُعد هذه الزيارة التي رافقهم فيها مساعد الرئيس حكمت حاجييف الزيارة الـ 20 لممثلي السلك الدبلوماسي للأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ويشارك في الزيارة أكثر من 100 ممثل من 51 بلدا و12 منظمة دولية وزار المشاركون مسجد زنكيلان أيضاً .