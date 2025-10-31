الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس الجزائر بمناسبة العيد الوطني
باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج
بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون بمناسبة العيد الوطني لبلده ذكرى يوم ثورة التحرير 1 نوفمبر.
ونقل الرئيس الأذربيجاني فيها أطيب التمنيات والتبريكات المقرونة بموفور الصحة والسعادة والنجاح إلى الرئيس الجزائري ودوام السلام والرقي والازدهار إلى الشعب الجزائري الشقيق.
