رئيس إدارة مسلمي القوقاز يلتقي البابا ليو الرابع عشر ويدعوه لزيارة أذربيجان رسمياً

الفاتيكان، 1 نوفمبر، أذرتاج

التقى رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية البابا ليو الرابع عشر على هامش زيارته الفاتيكان.

وجرى اللقاء عقب الاستقبال العام الذي أقيم في ساحة القديس بطرس ونقل باشازاده للبابا ليو الرابع عشر تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا. كما أكد على أهمية أنشطة مؤسسة حيدر علييف في الفاتيكان خلال السنوات الأخيرة وأطلع رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية على العمل الجاري لبناء الكنيسة الكاثوليكية الثانية في أذربيجان.

وقدم رئيس إدارة مسلمي القوقاز دعوة للبابا ليو لزيارة أذربيجان مشيراً إلى أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية يتمكن عند زيارته من الاطلاع بشكل مباشر على الانسجام بين الأديان والمستوى الرفيع للعلاقات بين الدولة والدين وبيئة التعددية الثقافية في أذربيجان.

وقد أبدى البابا ليو تجاوباً إيجابياً مع فكرة زيارة أذربيجان مشيراً إلى أنه يقوم بترتيب ذلك وفقاً لجدول أعماله.