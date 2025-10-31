مجموعة مبادرة باكو تدرج جرائم الاستعمار البلجيكي على الأجندة الدولية: تصفها بـ "جرائم ضد الإنسانية"

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

صرح المدير التنفيذي لمجموعة مبادرة باكو عباس عباسوف في تصريح خاص لوكالة أذرتاج بأن عدد الطلبات المتعلقة بالاستعمار البلجيكي قد ازداد في الأشهر الأخيرة.

وأشار عباسوف إلى أن التحقيقات أظهرت ارتكاب بلجيكا جرائم جسيمة ضد الإنسانية وليست مجرد جرائم استعمارية. وأكد أن المجتمع الدولي لا يسلط الضوء على هذه القضايا بشكل كافٍ.

وأعلن أن المجموعة ستدرج تداعيات سياسة بلجيكا الاستعمارية والتزاماتها بالتعويضات على جدول أعمال جميع المنظمات الدولية ذات الصلة وتتعاون المجموعة حالياً مع حوالي 20 بلدا وإقليماً.