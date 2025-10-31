مجلس الأمن الدولي يعتمد قرار الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب كحل أنجع لقضية الصحراء

الرباط، 1 نوفمبر، شعيب بغادى، أذرتاج

اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة قرارا ينص على خطة الحكم الذاتي للصحراء التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.

وأفاد مراسل وكالة أذرتاج في المملكة المغربية أن المجلس اعتبر القرار أنه قد يكون الحل الأنجع لقضية قائمة منذ نصف قرن ويدعو الأطراف المعنية إلى الدخول في مفاوضات على هذا الأساس مع الانخراط في المفاوضات بناءً على خطة الحكم الذاتي.

ورحب ملك المغرب محمد السادس بقرار المجلس، حيث أكد في خطاب بثه التلفزيون المغربي أن المغرب سيبقى حريصا على إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. كما دعا إلى إجراء حوار مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال الملك " اليوم ندخل مرحلة الحسم على المستوى الأممي حيث حدد قرار مجلس الأمن المبادئ والمرتكزات الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع في إطار حقوق المغرب المشروعة" مضيفا أنه "في سياق هذا القرار الأممي سيقوم المغرب بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي وسيقدمها للأمم المتحدة لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق".