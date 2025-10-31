وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

مجتمع

أذربيجان تعرض إصلاحات المحاماة في مؤتمر دولي بالكويت: زيادة في الثقة والخدمات الإلكترونية

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

شاركت أذربيجان في المؤتمر الدولي الذي عقد في الكويت تحت عنوان "رؤية تقود المستقبل" بتنظيم نقابة المحامين الكويتية ومثَّل أذربيجان نائب رئيس نقابة المحامين شاهمار محمدوف.

وقدم محمدوف خلال مداخلته لمحة عن تاريخ النقابة والإصلاحات القانونية الأخيرة التي شهدتها أذربيجان وركز على الخطوات الأساسية المتخذة لتحديث المؤسسة لتتوافق مع المعايير الدولية ومبادئ الإدارة الحديثة، بما في ذلك زيادة عدد المحامين.

وأشار نائب الرئيس إلى أن الإصلاحات الموجهة زادت بشكل كبير من هيبة مؤسسة المحاماة وعززت ثقة المجتمع في دور المحامين. كما تحدث عن الاستقلال المالي للنقابة والخدمات الإلكترونية وتقديم المساعدة القانونية المجانية التي تمولها الدولة.

وعلى هامش الزيارة، أجرى محمدوف محادثات مع رؤساء نقابات المحامين من بلدان مختلفة لتبادل الخبرات.

