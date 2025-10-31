السودان وأذربيجان تنشئان آلية للمشاورات السياسية: دعوة للاستثمار في الثروات الطبيعية الأفريقية

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

قال سفير السودان لدى أذربيجان أنس الطيب الجيلاني مصطفى في تصريح خاص لوكالة أذرتاج إن وزارتي خارجية البلدين تعملان على إنشاء آلية للمشاورات السياسية موضحا أن الآلية هادفة إلى تنسيق مواقف السودان وأذربيجان في القضايا الإقليمية والدولية لضمان تبني موقف موحد في المنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

وأشار السفير إلى أن السودان غني بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والذهب فضلاً عن كونه مصدراً رئيسياً للمنتجات الزراعية والحيوانية فيما دعا الشركات الأذربيجانية إلى الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية وإقامة تعاون متبادل المنفعة مؤكداً أن هذا التعاون سيعزز موقف أذربيجان الاقتصادي في القارة الأفريقية.