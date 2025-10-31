الرباط: اختتام فعاليات الدورة الـ 15 للمسابقة الدولية للبيانو بتتويج الفائزين

الرباط، 1 نوفمبر، أذرتاج

شهد مسرح أكاديمية المملكة المغربية بالرباط أمس الجمعة تنظيم حفل تسليم جوائز الدورة الخامسة عشرة للمسابقة الدولية للبيانو لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج في المملكة المغربية حسب المغرب العربي للأنباء أن مراسم التتويج بجوائز هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبمبادرة جمعية الصداقات الموسيقية بشراكة مع أكاديمية المملكة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تمت في أجواء احتفالية راقية استهلت بوصلة موسيقية قدمها ضيف شرف الأمسية عازف البيانو الإماراتي الشاب أحمد الهاشمي الذي أبدع في أداء مجموعة من المقطوعات الكلاسيكية الشهيرة تلتها عروض موسيقية متنوعة قدمها المتوجون بجوائز “المواهب الشابة".

وفاز بالجائزة الكبرى لهذه التظاهرة الموسيقية في فئة العازفين المحترفين العازف الهنغاري أتيلا سانيسلو الذي نال شرف تنظيم جولات فنية وعروض موسيقية بعدة بلدان ومن بينها المغرب والبرتغال وفرنسا وتركيا بشراكة مع مهرجانات ومؤسسات موسيقية دولية.

واحتل الرتبة الثانية في هذه الفئة العازف الفرنسي فيرجيل روش الذي حصل على دعوة لإحياء حفل موسيقي ضمن المهرجان الدولي لبيانو غواد الكيفير بمدينة قرطبة الإسبانية.

أما الجائزة الثالثة فقد نالتها العازفة الكورية شين يونغ لي تقديرا لأدائها المتقن وحضورها الفني اللافت خلال المرحلة النهائية للمسابقة.

كما شملت جوائز هذه الدورة فئة “المواهب الشابة” التي توزعت على سبع فئات عمرية جمعت عازفين ناشئين من مختلف البلدان المشاركة.

وتميزت فئة المواهب كذلك بمنح جائزة “أفضل أداء لعمل من تأليف مؤلف مغربي” وجائزة “الآمال المغربية الشابة” التي تمنح لأفضل موهبة مغربية صاعدة.

أما الجوائز الخاصة لهذه الدورة فقد منحتها لجنة التحكيم لعازفين برزوا في أداء مؤلفات كبار الموسيقيين العالميين وشملت جوائز لأفضل أداء لأعمال باخ وبيتهوفن وشوبان وموزارت وشومان ورافيل ورخمانينوف إضافة إلى جائزة أفضل أداء لموسيقى معاصرة وجائزة “المتأهل النهائي المحترف”.