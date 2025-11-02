زلزال في أفغانستان أدى إلى مقتل سبعة أشخاص

كابول، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

أسفر الزلزال الذي ضرب أفغانستان عن مقتل سبعة أشخاص.

أفادت اذرتاج مقلا عن وكالة رويترز للأنباء ان 150 شخص أُصيب بجروح مختلفة.

يذكر ان زلزالا بقوة 6.3 درجات وقع بالقرب من مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان في الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي. وكان مركز الزلزال في منطقة هُلم ووقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أي معلومات عن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية.