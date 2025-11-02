ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في أفغانستان إلى 20 شخصا

باكو، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم نتيجة الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة رويترز للانباء أن وزارة الصحة الأفغانية أعلنت إصابة 320 شخص آخر.

كما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر ووقع في جبال هندوكوش في أفغانستان.

وكان مركز الهزات الأرضية يقع على بعد 37 كيلومترا شمال غربي مدينة مزار الشريف التي يبلغ عدد سكانها نحو 523 ألف نسمة وعلى عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.