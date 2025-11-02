زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا

باكو، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في الشرق الروسي وقد شعر السكان بالهزات الأرضية في عاصمة الإقليم أيضا.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة "تاس" أن الزلزال وقع في 3 نوفمبر عند الساعة 10:10 بتوقيت موسكو على بُعد 154 كيلومتر من مدينة بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي. ووفقا للبيانات الأولية، بلغت شدة الهزة الأرضية في عاصمة الإقليم 3 درجات على مقياس ريختر.