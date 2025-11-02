الرئيس إلهام علييف: القطاع غير النفطي هو القوة الدافعة الرئيسية لاقتصادنا اليوم

باكو، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في الاجتماع بمناسبة اليوبيل الثمانين لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية انه لدينا مؤشرات اقتصادية إيجابية جدا. صحيح أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة ليست عالية جدا. السبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض إنتاج النفط لأسباب موضوعية.

واكد الرئيس أن القطاع غير النفطي هو القوة الدافعة الرئيسية لاقتصادنا اليوم، قائلا: "يشكل هذا الجزء الأكبر من إجمالي اقتصادنا".