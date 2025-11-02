الرئيس إلهام علييف: منذ عدة أشهر نقوم بأعمال جيولوجية كبيرة في قراباغ وزنكزور الشرقية

باكو، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

بتوجهي، تُجرى منذ عدة أشهر أعمال جيولوجية كبيرة في قراباغ وزنكزور الشرقية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات أدلى بها الرئيس إلهام علييف خلال كلمته في اجتماع الذكرى الثمانين لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

ودعا الرئيس العلماء الأذربيجانيين للمشاركة في هذه الأعمال، قائلا: "أصدر توجيهات للهيئات الحكومية أيضا. وأعتقد أنه خلال الأشهر القليلة القادمة ستصلنا أخبار جيدة جدا".