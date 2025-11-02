الرئيس: عودة الأذربيجانيين إلى أرمينيا الحالية لا يجب أن تخيف شعب أرمينيا ودولتها

باكو، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في الاجتماع بمناسبة اليوبيل الثمانين لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان الأذربيجانيين لم يصابوا قط بمرض الانفصالية.

كما أضاف رئيس الدولة: "شعبنا ساهم في الدولة التي يعيش فيها واليوم لا يخلق الأذربيجانيون في أي دولة أي مشكلة لأي دولة أو لأي شعب آخر ولن يفعلوا ذلك. لذلك، عودة الأذربيجانيين إلى أرمينيا الحالية لا يجب أن تخيف شعب أرمينيا ودولتها".