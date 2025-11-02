رئيس الدولة: في التاريخ الطويل لدولة الشعب الأذربيجاني، لم تكن أذربيجان قوية كما هي اليوم

باكو، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في الاجتماع بمناسبة اليوبيل الثمانين لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية انه هناك حاجة كبيرة إلى أعمال علمية هامة حول تاريخ الدولة الأذربيجانية المستقلة بشكل عام.

اكد الرئيس: "لقد عشنا لأكثر من 30 عاما كدولة مستقلة وفي التاريخ الطويل لدولة الشعب الأذربيجاني لم تكن أذربيجان قوية كما هي اليوم. فهناك حاجة إلى عدد كبير من الأعمال التي تبحث في تاريخ أذربيجان المستقلة وتروّجه".