تركمانستان تستعد لتصدير الكهرباء عبر بحر الخزر

أستانا، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

في الوقت الحاضر ستتيح محطة توليد الكهرباء البخارية والغازية الجاري بناؤها على ساحل تركمانستان في بحر الخزر تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة، بما في ذلك جمهورية تركيا ومن هناك إلى دول أخرى.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة أنباء تركمانستان الحكومية أن هذه الكلمات قالها الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف خلال لقائه برئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "تشاليك هولدينغ" أحمد تشاليك.

كما أكد الرئيس التركمانستاني ثقته بأن مجموعة "تشاليك هولدينغ" ستواصل تنفيذ المشاريع الوطنية المهمة في تركمانستان بفعالية وتطبيق أحدث التقنيات والمعدات التي تلبي أعلى المعايير.