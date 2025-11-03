تقديم مرافعة الادعاء في ستة أجزاء في محاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 31 أكتوبر .

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

وحلل في المحكمة المدعون العامون الذين أُعطوا الكلمة لتقديم المرافعة نتائج التحقيق القضائي الذي استمر لما يقرب من عام وتجاوز 500 ساعة حيث أشاروا إلى أن إدانة المتهمين بجرائمهم العديدة المرتكبة منذ عام 1988 قد تأكدت بالأدلة المقدمة. وتم التأكيد على أن الأفراد الموجودين أمام المحكمة حالياً هم جزء فقط من المشاركين في الجرائم المرتكبة وأنهم متهمون بالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة في الجرائم التي ارتكبتها دولة أرمينيا والتحالف الإجرامي الذي شكلته بين عامي 1988 و 2023.

وقُدّمت مرافعة الادعاء في ستة أجزاء وفي البداية، تم تأكيد نشأة النية الإجرامية وتشكيل المرحلة الأولية للتحالف الإجرامي التي تضمنت احتلال أراضي أذربيجان السيادية. وأشاروا إلى أن الهدف الرئيسي لزعماء التحالف الإجرامي كان تحقيق انفصال منطقة قراباغ الأذربيجانية واحتلال أراضيها. ولفتوا الانتباه إلى أن أسس إنشاء التحالف الإجرامي ارتكزت على أيديولوجية توسعية تشكلت حول أفكار "مياتسوم" ( "التوحيد") وعملت كمنظمة إجرامية منظمة ومستقرة قائمة على تقسيم جاد للأدوار بمشاركة القيادة العسكرية والسياسية الأرمنية مثل زوري بالايان وسيلفا كابوتيكيان وروبرت كوتشاريان وسيرج سركيسيان وصموئيل بابايان وآخرين.

بعد ذلك، جرى تحليل الوثائق والأدلة التي تؤكد وقائع احتلال أراضي أذربيجان السيادية والإبادة الجماعية المرتكبة خلال فترة الاحتلال مثل مذبحة خوجالي ومذبحة مشالي وتدمير السكان والإرهاب وجرائم أخرى. وتم التأكيد على تقييم النزاع المسلح الذي شنته أرمينيا ضد أذربيجان كحرب عدوانية من وجهة نظر القانون الدولي. وأشاروا إلى احتلال 925 مستوطنة أذربيجانية خلال الفترة 1988-1994 نتيجة للعدوان العسكري الأرمني وأعلنوا بالتفصيل عن أحداث مثل احتلال خانكندي وبلدة كَركِي جهان وولاية خوجالي وكذلك إسقاط مروحية حكومية والتدمير الجزئي لسكان قرى مالي بكلي وقوشجيلار وكَركي وبعض قرى ولاية قازاخ وقرية قراداغلي واحتلال مدينة شوشا عن طريق هجوم من أربعة اتجاهات بقيادة تير-تاديڤوسيان وولايات كلبجار وأغدام وفضولي وجبرائيل وزنكيلان وقبادلي.

أشار المدعون العامون في مرافعتهم إلى أن المتهمين على الرغم من تقديمهم كـ"أبطال" لحرب العدوان التي شُنت ضد دولة أذربيجان المستقلة هم في الواقع أشخاص ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، تم لفت الانتباه إلى وقائع هجوم القوات المسلحة الأرمينية خلال معارك طاووس في يوليو 2020 وكذلك قصف مدن كنجة ومنكجوير وبردع وترتر وغيرها خلال حرب الـ 44 يوماً، وما نتج عنه من قتل للمدنيين وتدمير للبنية التحتية.

وفي الختام، غطت مرافعة الادعاء مواضيع الاختفاء القسري وأخذ الأسرى والرهائن وتعذيبهم واستمرار العدوان عن طريق زرع الألغام وتفجيرات الألغام ووقائع جرائم الإرهاب واستخدام المرتزقة. كما أُعلنت الأجزاء المتعلقة بجرائم الاستيطان غير الشرعي في الأراضي المحتلة ونظام الإدارة غير الشرعي وإلحاق الضرر بترسانة أذربيجان العسكرية والتسبب العمد في أضرار لاقتصادها وتمويل الإرهاب في الأراضي المحتلة. وخلال مرافعات الادعاء عُرضت صور فوتوغرافية وخرائط وأرقام ذات صلة على الشاشات داخل قاعة المحكمة.

وتحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 6 نوفمبر.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.