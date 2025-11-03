تقديم "آسان خدمت" في المنتدى العربي الثاني للإدارة

باكو، 4 نوفمبر، (أذرتاج)

شارك مدير قسم العلاقات الدولية في وكالة الدولة لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني في المنتدى العربي الثاني للإدارة الذي أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أفادت أذرتاج نقلا عن إدارة العلاقات العامة في الوكالة انه تم تنظيم المنتدى بالتعاون بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وحكومة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في المنتدى ممثلون عن المؤسسات الحكومية المعنية في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمغرب وتونس والأردن وعُمان والبحرين وجيبوتي والصومال ولبنان، بالإضافة إلى ممثلين من المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.

كان الهدف من المنتدى هو مناقشة استراتيجيات جديدة للإدارة الحكومية وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من أجل تعزيز الابتكار وتبادل أفضل الممارسات في مجال تقديم الخدمات الحكومية.

وتم تقديم مراكز "آسان خدمت" التي تم إنشاؤها بمبادرة من الرئيس إلهام علييف والحلول الابتكارية المستخدمة في الخدمات الحكومية. تم تسليط الضوء على الابتكارات والنهج الشفاف في تقديم الخدمات الحكومية من خلال هذا النموذج وتأثير تطبيقه على رضا المواطنين.

كما تم الإشارة إلى أن العلامة التجارية الذكية لأذربيجان قد تم تصديرها إلى أكثر من 30 دولة، بما في ذلك العديد من الدول العربية.

في هذا السياق، تم عقد لقاءات مع ممثلي مختلف أقسام من الإمارات العربية المتحدة والمغرب والأردن والصومال والأمم المتحدة.