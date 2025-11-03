مصطفى الكثيري: أجدد التهاني للشعب الأذربيجاني الشقيق بمناسبة يوم النصر

الرباط، 4 نوفمبر، شعيب بغادى، أذرتاج

بمناسبة الذكرى الخامسة ليوم النصر، وفي إطار الحفل الذي تم تنظيمه بإقامة جمهورية أذربيجان بالرباط إحياء لهذه الذكرى الغالية على كل الأذربيجانيين، التقى مراسل وكالة أذرتاج في الرباط بشخصية مغربية بارزة، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، الذي كان له خلال هذا الاحتفال التصريح التالي:

" تشرفتُ اليوم بمشاركة الشعب الأذربيجاني احتفاله بيوم النصر، وكانت فرصةً لي، لأُجدد التهانيّ وأطيب تمنياتي بالنجاح والازدهار للشعب الأذربيجاني الشقيق.

تجمع المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان روابط الأخوة والصداقة والتعاون، وأذكر أنني كنتُ قبل شهرٍ فقط في باكو، عاصمة أذربيجان، في إطار مشاركتي في المؤتمر الدولي حول المفقودين في الحرب. قضيتُ أنا وزوجتي، ومساعدي المقرب، أسبوعًا في استكشاف هذا البلد الصديق والشقيق الذي تربطنا به علاقاتٌ تزداد قوةً وعمقًا.

آمل أن تشمل هذه العلاقات جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولذلك، أنا واثقٌ من مستقبل العلاقات بين شعبينا وبلدينا الشقيقين ".