بحث المسائل الحالية على جدول أعمال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أذربيجان والجزائر

باكو، 4 نوفمبر، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، وذلك على هامش زيارته الرسمية الى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه جرى اجتماع ثنائي بين الوزيرين تلاه اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين. ونوقشت المسائل الحالية على جدول أعمال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أذربيجان والجزائر والتطورات الإقليمية والعالمية وكذلك الوضع في الشرق الأوسط. تم التعبير عن الرضا عن مستوى التعاون القائم بين أذربيجان والجزائر الذي يعتمد على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة وتم التأكيد على أن الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات قد ساهمت في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

تم التطرق إلى دور المشاورات السياسية التي جرت بين وزارتي الخارجية للبلدين في شهر أبريل من هذا العام واللقاءات التي جرت بين وزيري الخارجية في تعزيز التعاون الشامل والمنهجي بين أذربيجان والجزائر.

واعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون بين أذربيجان والجزائر في إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. كما تحدثا عن أهمية الفعاليات رفيعة المستوى التي استضافتها أذربيجان والتي تحمل طابعا عالميا وإقليميا. وفي هذا السياق، تمت مناقشة قمة منظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد في باكو العام المقبل ومنتدى الأمم المتحدة العالمي للمستوطنات البشرية.

وتطرق الطرفان إلى آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنفط والغاز والطاقة المتجددة. كما تحدث الوزيران عن دور زيادة التبادل في مجالي التعليم والثقافة واستخدام إمكانيات السياحة بشكل موسع في تعزيز فهم شعوبنا لبعضها البعض.

وفي اللقاء، قدم الوزير جيهون بايراموف لنظيره معلومات مفصلة حول الوضع في المنطقة بعد النزاع وأعمال إعادة البناء والإعمار.

كما تم تبادل الآراء حول مسائل ثنائية ومتعددة الأطراف أخرى ذات اهتمام مشترك.

وفي الختام، وقع الوزيران اتفاقية لإنشاء اللجنة المشتركة للتجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقد تم التأكيد على أن اللجنة المشتركة ستكون آلية هامة لتعميق العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.