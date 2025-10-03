Aserbaidschans Präsident: Deutschland ist ein wichtiger Partner für uns

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Deutschland ist ein bedeutender Partner für uns, und wir messen der umfassenden Entwicklung unserer bilateralen Beziehungen große Bedeutung bei.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte Präsident Ilham Aliyev in einem Glückwunschschreiben an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich des Tages der Deutschen Einheit am 3. Oktober.

In dem Schreiben betonte Präsident Ilham Aliyev, dass der Besuch seines deutschen Amtskollegen im April in Aserbaidschan der breit gefächerten bilateralen Zusammenarbeit neue Impulse verliehen habe.