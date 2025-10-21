Offizieller Empfang von Präsident Ilham Aliyev in Astana

Astana, 21. Oktober, AZERTAC

Am Dienstag, dem 21. Oktober hat ein offizieller Empfang des zu einem Staatsbesuch in Kasachstan weilenden Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev stattgefunden.

Im Präsidentenpalast „Akorda“ in der kasachischen Hauptstadt Astana wurde für den aserbadschanischen Präsidenten eine Ehrenwache gehalten.

Präsident Kassym-Schomart Tokajew empfing Präsident Ilham Aliyev.

Anschließend wurden dem Präsidenten Aserbaidschans die Mitglieder der kasachischen Delegation vorgestellt. Ebenso wurde die aserbaidschanische Delegation dem Präsidenten Kasachstans vorgestellt.

Vorgesetzter der Ehrenformation erstatte dem aserbadschanischen Präsidenten Rapport.

Dann wurden die Nationalhymnen der beiden Staaten gespielt.

Die Präsidenten schritten die Ehrenformation ab.

Anschließend ließ man sich fotografieren.