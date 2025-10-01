L’AZERTAC y est présent avec son stand

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

La cérémonie d'ouverture de la 11e Foire internationale du livre de Bakou se déroule le 1er octobre au Centre d'expos de Bakou, organisée par le ministère de la Culture.

Des députés du Milli Medjlis, des représentants du gouvernement, ainsi que des représentants du monde littéraire et des invités étrangers sont présents à l'événement.

L'Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC), partenaire média, participe à la 11e Foire internationale du livre de Bakou avec son propre stand.

Face aux défis urgents du monde moderne, la Foire internationale du livre de Bakou, placée sous le thème « Techno-man : légende d'hier, événement d'aujourd'hui », accueille cette année 68 organisations étrangères de 23 pays (Türkiye, Italie, États-Unis, Argentine, Angleterre, Lituanie, Qatar, Indonésie, Espagne, Chine, Corée du Sud, etc.) et 123 entreprises locales d'édition, d'impression et d'art du livre.

La 11e Foire internationale du livre de Bakou restera dans l'histoire comme la plus grande participation étrangère jamais enregistrée. L'Espagne, le Koweït et l'Indonésie y participent pour la première fois.

Plus de 220 événements sont prévus sur les espaces d'exposition, les stands et les salles de conférence pendant 7 jours. Le salon proposera des master classes pour enfants et adultes, des présentations de livres sur l'inclusion et d'autres sujets d'actualité, des journées de dédicaces, des conférences, des colloques, des concours, des heures de lecture et de musique, ainsi que des plateformes de coopération entre acteurs du secteur du livre.

Cette année, l'invité d'honneur du salon est l'État du Qatar. Le Qatar a participé à la foire avec une importante délégation composée de représentants de l'État, de scientifiques et de personnalités littéraires de renom, ainsi que de maîtres d'art. Le Hall international de la foire présente une exposition reflétant le patrimoine culturel unique du Qatar, sa littérature contemporaine et ses joyaux artistiques. De plus, un espace dédié aux enfants proposera des présentations interactives, des exemples de littérature jeunesse et des programmes culturels pour les jeunes visiteurs.

Des écrivains et poètes azerbaïdjanais, de jeunes écrivains renommés et des écrivains étrangers de renom participent à l'exposition.

Cette année, pour la première fois, les halls d'exposition ont été aménagés conformément à l'expérience internationale. Deux halls ont été mis en service au Centre d'expos de Bakou. Des participants étrangers sont représentés dans le Hall international.

Compte tenu de l'intensification des relations commerciales entre les acteurs locaux et étrangers du secteur du livre, l'exposition a accueilli pour la première fois cette année une « Networking Zone », un « Illustrators Wall» et une « Zone de dédicaces » (pour la cérémonie de signature des livres des écrivains dont la rencontre s'est terminée dans la zone de présentation). Comme les années précédentes, l'exposition proposera des événements tels que « Le Monde des enfants » spécialement conçu pour les jeunes lecteurs, des lectures pour enfants, des spectacles, etc. L'exposition offre ainsi à chaque membre de la famille l'occasion de lire.

L'entrée à l'exposition est gratuite.