Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 8 mai un coup de fil du président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane.

Au cours de l’entretien téléphonique, les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant aux discussions menées lors des rencontres tenues à Abou Dhabi en marge de la visite du chef de l’État azerbaïdjanais aux Émirats arabes unis.

Il a été souligné que les relations entre les deux pays, fondées sur la confiance mutuelle et l’amitié, se développent avec succès. Il a également été évoqué que les relations économiques et commerciales s’élargissent et que des délégations représentant divers secteurs effectuent des visites réciproques conformément à l’esprit du dialogue politique existant.

Les chefs d’État ont procédé à un échange de vues sur des questions relatives à l’agenda bilatéral et régional.