Le président Ilham Aliyev a reçu le secrétaire général de l’OPEP VIDEO

Bakou, 16 mars, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu ce samedi Mohammed Barkindo, secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Le chef de l'Etat a remercié Mohammed Barkindo d'avoir accepté l'invitation et d'avoir participé à la réunion des pays membres de l’OPEP+. « Bakou est la patrie du pétrole dans le monde, donc l’organisation de l'événement dans la capitale azerbaïdjanaise revêt un caractère symbolique », a estimé le président Ilham Aliyev. Le chef de l'Etat a hautement apprécié que la proposition de la partie azerbaïdjanaise d'organiser cet événement à Bakou avait été acceptée personnellement par Mohammed Barkindo et les pays membres de l'organisation. Compte tenu du fait que l’OPEP+ est un nouveau format, le président Ilham Aliyev a souligné l’important de tenir l’un des premiers événements dans ledit format en Azerbaïdjan et l’a qualifié de confirmation de l’amitié et de la confiance à l’égard de son pays. Le chef de l'Etat s'est dit confiant que la réunion des pays de l'OPEP+ se passerait très bien et a ajouté que cela servirait, à son tour, à stabiliser le prix du pétrole, lequel serait acceptable pour les producteurs et les consommateurs de pétrole, les entreprises et les pays.

Le secrétaire général de l'OPEP, Mohammed Barkindo, a tout d'abord remercié le chef de l'Etat pour son invitation. Il a dit que le pétrole avait été produit pour la première fois dans le monde à Bakou en 1846 et a considéré le déplacement des participants en Azerbaïdjan comme une visite. Mohammed Barkindo a noté que le président Ilham Aliyev était le premier chef d'Etat à avancer une initiative concernant la réunion dans le format de l'OPEP+. Il a rappelé avec plaisir que le président Ilham Aliyev avait proposé cette initiative trois ans avant à Davos. Notant que l'initiative du président azerbaïdjanais était déjà devenue une réalité, Mohammed Barkindo a salué les points de vues et le leadership du président Ilham Aliyev en la matière. Il a souligné que l'Azerbaïdjan était activement impliqué dans ces processus depuis le premier jour de la coopération dans le format OPEP+.

Exprimant sa gratitude pour les paroles agréables, le président Ilham Aliyev s’est rappelé de son initiative concernant le format de coopération « OPEP+ » à Davos quelques ans avant et s'est déclaré satisfait de la coopération effectuée jusqu'à présent.

Lors de l’entretien, il a été noté que l'Azerbaïdjan et l'OPEP entretenaient une coopération réussie, que le Corridor gazier Sud était en cours de réalisation.