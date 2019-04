Le président Ilham Aliyev reçoit un conseiller du dirigeant de la République de Tchétchénie VIDEO

Bakou, 1er avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, lundi 1er avril, Adam Delimkhanov, conseiller du dirigeant de la République de Tchétchénie de la Fédération de Russie, député de la Douma d’Etat de Russie.

Adam Delimkhanov a transmis au chef de l'Etat les salutations du président tchétchène Ramzan Kadyrov et a déclaré que Ramzan Kadyrov considère le président Ilham Aliyev comme un frère. Adam Delimkhanov a souligné que le peuple tchétchène n'oublierait jamais Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, évoquant avec estime son soutien au peuple tchétchène dans les moments les plus difficiles. Il a déclaré qu'il existait des relations amicales et fraternelles inébranlables entre les deux peuples.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations du président tchétchène Ramzan Kadyrov et demandé de lui transmettre les siennes. « Ramzan Kadyrov et moi, nous sommes liés par des liens de fraternité. Les relations d'amitié et de fraternité entre les peuples azerbaïdjanais et tchétchène ont de profondes racines historiques et elles se sont toujours renforcées », a précisé le président azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a rappelé la récente visite de Ramzan Kadyrov en Azerbaïdjan et a noté qu’il poursuivait avec succès la politique du défunt Akhmad Haji Kadyrov, dirigeant politique du peuple tchétchène, que la stabilité et la paix étaient maintenues et des travaux de construction à grande échelle se réalisaient en Tchétchénie.

Au cours de l’entretien, les parties ont souligné l'importance des relations entre l'Azerbaïdjan et la République de Tchétchénie pour développer les relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et la Russie.