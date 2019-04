La côte de popularité du président Ilham Aliyev s’est accrue encore davantage VIDEO

Le sondage d’opinion mené par l’institut français Opinion Way en Azerbaïdjan en mars dernier confirme une fois encore la grande crédibilité d'Ilham Aliyev auprès de ses électeurs.

Bakou, 9 avril, AZERTAC

Opinion Way a mené une vaste enquête dans toutes les régions azerbaïdjanaises, à l'exception de la République autonome du Nakhtchivan, afin d'étudier la situation sociopolitique actuelle en République d'Azerbaïdjan, la ligne des réformes du président Ilham Aliyev au cours de l'année écoulée depuis son élection, ainsi que l’attitude de la population du pays vis-à-vis de la politique intérieure et de la politique étrangère du gouvernement.

Les résultats du sondage d’opinions ont été rendus publics par Bruno Jeanbart, directeur général adjoint d’Opinion Way, lors d'une conférence de presse au Centre international de presse, le 9 avril.

Il a été noté que 80,1% des répondants ont estimé que la préservation de la stabilité socio-politique et socio-économique existante dans le pays était le résultat le plus réussi de l'activité du président Ilham Aliyev. Selon les répondants, malgré les nombreux processus négatifs dans le monde et dans la région, l'Azerbaïdjan a poursuivi son développement socio-économique dynamique dans un climat de stabilité sociopolitique au cours de l'année écoulée, en prenant toutes les mesures nécessaires pour la paix et la prospérité du peuple, des mesures cohérentes en faveur du bien-être de la population. La stabilité ethnique, religieuse et sociopolitique a régné dans le pays et des cas sérieux préoccupant la population n’ont pas été observés. Tout cela a constitué des facteurs qui ont permis d’apprécier la situation interne du pays et l'activité du président azerbaïdjanais. Résultat : 85,1% des participants ont répondu positivement à la question « Comment évaluez-vous l’activité du président Ilham Aliyev au cours de la dernière année ? ». 6,8% des participants ont répondu négativement à cette question, alors que 8,1% se sont abstenus.

90,5% des personnes interrogées ont répondu positivement à la question « Comment évaluez-vous l'activité socio-économique menée en Azerbaïdjan et les réformes menées par le président Ilham Aliyev dans ce domaine durant l'année écoulée depuis son élection ? » d’Opinion Way. Seuls 6,0% des participants ont répondu négativement, 3,5% s’étant abstenus.

Cette réponse des personnes interrogées coïncide avec les estimations d’experts de différents niveaux. Le fait est que la plupart des organisations internationales, les institutions financières de premier plan suivent avec intérêt les processus socio-économiques, les réformes menées en Azerbaïdjan au cours de la dernière année et les qualifient de très positifs.

Au total, 75,6% des personnes interrogées ont répondu positivement à la question d’Opinion Way sur l'évaluation des promesses pré-électorales du président Ilham Aliyev. Seulement 5,8% des répondants ont estimé que les promesses n'avaient pas été tenues et 4,2% ont déclaré avoir du mal à répondre à la question.

Selon les résultats du sondage, les mesures anticorruption prises par le président Ilham Aliyev au cours de l'année écoulée ont également été appréciés par les public. 75,6% des répondants ont jugé efficaces et satisfaisantes les mesures prises pour éliminer la corruption.

A la question « Les régions se sont-elles développées à la suite du Programme de développement socio-économique des régions et des activités effectuées par le gouvernement dans les régions ? », 93,1% des personnes interrogées ont répondu « oui ». L’activité du gouvernement en ce sens a été jugé « absolument positive » par 72,3% des répondants et « plutôt positive » par 20,8%.

L'attention particulière du président Ilham Aliyev au développement des régions a également été très appréciée par les citoyens.

D’après l’enquête, l'utilité des visites du président de la République dans les régions ont été jugé positive par 90,4% des personnes interrogées, dont 48,9% l'ont jugée « très élevée », 27,5% « plutôt élevée » et 14% « partiellement élevée ».

Les résultats de l'enquête relatifs à la politique étrangère du président Ilham Aliyev ont aussi révélé l'attitude positive de la population : 89,9% des participants au sondage ont répondu positivement à cette question, dont 73,9% ont jugé « excellente », 16,0% « satisfaisante », 2,4% « mauvaise » et 7,7% ont répondu « Je ne sais pas exactement ».

Donc, comme il est évident, les réponses des personnes auprès desquelles l’enquête a été effectuée confirment une fois de plus que la société azerbaïdjanaise a une grande confiance en son président Ilham Aliyev. Les résultats généraux moyens montrent que si les élections présidentielles se tiennent à nouveau aujourd'hui, Ilham Aliyev pourrait obtenir environ 83 à 85% des voix.