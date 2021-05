Un séisme de magnitude 5,5 survenu en Iran

Téhéran, 17 mai, AZERTAC

Un tremblement de terre de magnitude 5,5 a secoué ce matin la province iranienne du Khorassan.

Selon le centre sismologique de l'Université de Téhéran, le tremblement de terre, qui s'est produit à une profondeur de 16 kilomètres, a provoqué des destructions dans la province.

Un certain nombre de bâtiments administratifs et de maisons privées ont été endommagés. Il n’y a aucun rapport faisant état de victimes. Cependant, 14 personnes ont été sauvées des décombres et emmenées à l’hôpital.