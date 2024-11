Inger Andersen: Les émissions de carbone ont augmenté de 1,3% depuis 2023

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Environ 3 milliards de personnes dans le monde souffrent de pénurie d'eau. De nombreux problèmes proviennent du manque d’eau, a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).

Selon elle, les émissions de carbone ont augmenté de 1,3% depuis 2023. Nous sommes encore loin de notre engagement de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, et les émissions de gaz à effet de serre augmentent : « Si nous ne réduisons pas les émissions, nous n'atteindrons pas l'objectif de 1,5 degré. Nous devons agir, et l’eau doit faire partie intégrante de cet effort. La gestion de la qualité des ressources en eau doit être mise en œuvre pour garantir la durabilité et la résilience à long terme des ressources en eau, et nous devons tenir compte de l’intersection des questions environnementales et climatiques. Diverses mesures ont été prises dans ce sens », a fait savoir la directrice exécutive PNUE.

« 119 pays ont présenté leurs objectifs en matière de biodiversité. Mais la triste réalité est que ces engagements ne sont pas soutenus par des financements. Parfois, les approches intégrées y sont absentes. C'est pourquoi l'importance du dialogue est indispensable. Nous avons besoin d'actions rapides et de transitions sérieuses », a précisé Inger Andersen.