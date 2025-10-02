La Bibliothèque nationale d’Azerbaïdjan signe des mémorandums d’entente de coopération

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

En marge du 11e Salon international du livre de Bakou, un mémorandum d’entente de coopération bilatérale a été signé entre les bibliothèques nationales d'Azerbaïdjan et de Türkiye.

Un mémorandum d’entente de coopération trilatérale a également été signé entre la Bibliothèque nationale d’Azerbaïdjan, l’Institut des manuscrits de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan (ANSA) et la Bibliothèque nationale du Maroc.

S'exprimant lors de la cérémonie, le Professeur Karim Tahirov, directeur de la Bibliothèque nationale d’Azerbaïdjan, a fourni des informations sur la coopération internationale de la bibliothèque. Il a souligné que l’Azerbaïdjan avait signé des mémorandums de coopération avec les bibliothèques nationales de 54 pays. Karim Tahirov a souligné que ces nouveaux accords créeraient de nouvelles opportunités dans des domaines tels que l'échange de livres et d'informations, l'utilisation de ressources électroniques, l'échange d'expériences professionnelles, l'organisation d'expositions, de conférences et de services en ligne.

Le directeur de la Bibliothèque nationale de la République de Türkiye, Ayhan Tuglu, a souligné que le document signé servirait à développer la coopération culturelle et scientifique entre les deux pays.

L'académicien Issa Habibbeyli, président de l'Académie nationale des sciences d'Azerbaïdjan (ANSA), a quant à lui déclaré que les cérémonies de signature organisées en marge du Salon international du livre contribuaient considérablement au renforcement des liens internationaux dans les domaines de la science, de l'éducation et de la culture.

La directrice de la Bibliothèque nationale du Maroc, Mme Samira El Malizi, a dit que les bibliothèques jouaient un rôle de pont entre les peuples. « Le mémorandum trilatéral signé ouvrira la voie à de futurs projets conjoints, des expositions et des recherches scientifiques », a-t-elle estimé.