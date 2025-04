La COP Simulation débute à Khankendi

Khankendi, 26 avril, AZERTAC

Organisée conjointement par l’Organisation des jeunes du mouvement des Non-alignés (MNA) et le Forum de la Jeunesse du Centre régional pour l'Eurasie de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), la COP Simulation a entamé ses travaux aujourd’hui à Khankendi.

Au cours de la conférence de deux jours, les étudiants joueront divers rôles, tels que des délégations de différents pays, des organisations internationales et des représentants des médias. Elle vise à sensibiliser aux thèmes et objectifs principaux de la COP29, à accroître la participation des jeunes à l'action climatique et à encourager le développement des compétences en communication et en prise de parole en public parmi les participants.