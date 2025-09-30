L’Azerbaïdjan et le Bélarus discutent des relations éducatives
Bakou, 30 septembre, AZERTAC
Le ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l’Education, Emin Emroullaïev, a rencontré, mardi 30 septembre, l’ambassadeur du Bélarus Dmitry Pinevich.
L'état actuel et les perspectives de développement de la coopération dans les domaines des sciences et de l'éducation entre les deux pays ont été discutés lors de l’entretien.
Des volleyeurs azerbaïdjanais remportent la victoire aux Jeux de la CEI
- 30.09.2025 [20:34]
Quatre boxeurs azerbaïdjanais se hissent à la demi-finale des Jeux de la CEI
- 30.09.2025 [20:32]
Entretien entre les Premiers ministres azerbaïdjanais et biélorusse
- 30.09.2025 [18:31]
L’Azerbaïdjan et les Etats-Unis discutent de la sécurité régionale
- 30.09.2025 [18:10]
L'OMS traverse une période difficile en raison des coupes budgétaires
- 30.09.2025 [16:03]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 40 dollars
- 30.09.2025 [15:39]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 30.09.2025 [15:25]
L'Assemblée générale de l’ONU a conclu son débat général
- 30.09.2025 [14:12]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte baisse
- 30.09.2025 [12:50]
L’ICESCO a participé au Forum international des experts à Tachkent
- 30.09.2025 [12:19]
Bakou accueille le 2e Forum des médias Azerbaïdjan-Ouzbékistan
- 30.09.2025 [10:26]
La deuxième journée de la Semaine d'action climatique de Bakou 2025 débute
- 30.09.2025 [10:20]
Jeux de la CEI : l’équipe azerbaïdjanaise de sambo remporte 8 médailles
- 29.09.2025 [20:57]
Une délégation ouzbèke visite l'Agence de développement des médias
- 29.09.2025 [20:52]
Des représentants des principaux médias ouzbeks visitent l'AZERTAC
- 29.09.2025 [20:37]
La coopération éducative azerbaïdjano-chinoise discutée
- 29.09.2025 [20:20]
Le samboïste azerbaïdjanais Nihad Rahimov sacré champion des Jeux de la CEI
- 29.09.2025 [18:51]
Jeux de la CEI : Une autre médaille d’or pour l’équipe azerbaïdjanaise
- 29.09.2025 [18:35]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 29.09.2025 [18:31]
Jeux de la CEI : L’Azerbaïdjan remporte sa première médaille d’or
- 29.09.2025 [17:40]
Le Premier ministre Ali Assadov entame une visite de travail à Minsk
- 29.09.2025 [15:37]
L'Azerbaïdjan représenté au 2e Festival international du thé à Bruxelles
- 29.09.2025 [14:51]
Moukhtar Babaïev : La présidence de la COP29 poursuit ses activités
- 29.09.2025 [12:56]
La mémoire des martyrs azerbaïdjanais commémorée à Strasbourg
- 29.09.2025 [11:12]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 32 dollars
- 29.09.2025 [11:05]
La Semaine d'action climatique de Bakou est lancée
- 29.09.2025 [10:36]
Les collaborateurs de l’AZERTAC visitent le Parc de la Victoire
- 27.09.2025 [21:46]
L’oléoduc Irak-Türkiye reprend ses livraisons de pétrole
- 27.09.2025 [18:14]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais dépasse les 74 dollars le baril
- 27.09.2025 [15:04]
L’Azerbaïdjan remporte ses premières médailles des Jeux de la CEI
- 27.09.2025 [13:03]
Minute de silence observée en hommage aux martyrs azerbaïdjanais
- 27.09.2025 [12:02]
Le président Ilham Aliyev termine sa visite de travail aux Etats-Unis
- 27.09.2025 [11:14]
Un séisme de magnitude 5,6 secoue la Chine
- 27.09.2025 [08:38]
La Journée de commémoration célébrée à Paris
- 26.09.2025 [20:44]
Le Premier ministre pakistanais remercie l’Azerbaïdjan
- 26.09.2025 [20:08]
La Journée de commémoration du 27 Septembre célébrée à Berlin
- 26.09.2025 [19:30]
Clôture du Festival Nassimi dans le Temple d’Atechgah
- 26.09.2025 [18:33]
Jeux de la CEI : L’Azerbaïdjan garantit ses premières médailles
- 26.09.2025 [17:39]
Le prix de l’or enregistre une augmentation sur les bourses
- 26.09.2025 [16:03]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 26.09.2025 [15:27]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais poursuit sa progression
- 26.09.2025 [15:15]