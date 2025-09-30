L’Azerbaïdjan et le Bélarus discutent des relations éducatives

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l’Education, Emin Emroullaïev, a rencontré, mardi 30 septembre, l’ambassadeur du Bélarus Dmitry Pinevich.

L'état actuel et les perspectives de développement de la coopération dans les domaines des sciences et de l'éducation entre les deux pays ont été discutés lors de l’entretien.