L’Azerbaïdjan sera représenté par 9 judokas au Championnats d’Europe
Bakou, 29 octobre, AZERTAC
Les Championnats d’Europe de judo U-23 se tiendront à Chișinau, la capitale moldave.
Selon la Fédération azerbaïdjanaise de judo, l’Azerbaïdjan sera représenté dans cette compétition par 9 judokas répartis dans 6 catégories de poids.
Au total, 314 athlètes issus de 38 pays disputeront les médailles à ce tournoi continental.
Les judokas azerbaïdjanais Mourad Mouradly, Husseyn Allahyarov (60 kg), Islam Rahimov (66 kg), Vussal Galandarzadé, Ömer Redjebli (81 kg), Vugar Talybov, Aslan Kotsoïev (90 kg), Ejder Baghirov (100 kg), Kenan Nessibov (+100 kg) participeront au tournoi.
À noter que le championnat d’Europe se déroulera du 31 octobre au 1er novembre.
