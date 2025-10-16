Le président de la République reçoit la directrice exécutive d’ONU-Habitat VIDEO

Bakou, 16 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, jeudi 16 octobre, la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Anaclaudia Rossbach.

Au cours de l’entretien, l’importance de la participation de la directrice exécutive d’ONU-Habitat au 3e Forum urbain national d’Azerbaïdjan, tenu dans la ville de Khankendi, a été évoquée.

Anaclaudia Rossbach a souligné l’excellente organisation du forum, ajoutant que des discussions particulièrement actuelles sur les questions d’urbanisme étaient menées lors dudit événement.

Il a été indiqué avec satisfaction que plusieurs forums urbains nationaux avaient déjà été organisés en Azerbaïdjan dans le cadre du partenariat entre l’Azerbaïdjan et ONU-Habitat.

Les vastes travaux de restauration et de reconstruction en cours dans les zones économiques du Karabagh et du Zenguézour oriental de l’Azerbaïdjan, et il a été indiqué qu’un nouveau modèle d’urbanisme moderne est appliqué dans la construction des villes et villages de nos territoires libérés de l’occupation.

Anaclaudia Rossbach a exprimé sa gratitude à l’Azerbaïdjan pour ses contributions volontaires au Programme des Nations Unies pour les établissements humains et pour le soutien apporté à ses activités. Elle a souligné avec satisfaction que la COP29 s’était tenue avec succès dans le pays, précisant que cet événement avait permis de réunir l’agenda climatique et les activités liées à l’urbanisation, et que l’Azerbaïdjan y avait avancé d’importantes initiatives.

Lors de la rencontre, les parties ont également procédé à un échange de vues sur les questions liées à la préparation de la 13ᵉ session du Forum urbain mondial – l’un des événements les plus prestigieux des Nations Unies – que l’Azerbaïdjan accueillera en 2026 et se sont déclarées convaincues que, tout comme les autres importantes manifestations internationales, celle-ci aussi se déroulerait à haut niveau.

Au cours de l’entretien, les perspectives de la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains ont également fait l’objet de discussions.