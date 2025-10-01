Le président Ilham Aliyev entame une visite de travail au Danemark VIDEO

Copenhague, 1er octobre, AZERTAC

Mercredi 1er octobre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est arrivé au Danemark pour une visite de travail, à l'invitation de la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, et du président du Conseil européen, Antonio Costa, afin de participer au 7e sommet de la Communauté politique européenne.

Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont été accueillis à l'aéroport international de Copenhague par des personnalités officielles.