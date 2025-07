L’ICESCO se dit prête à coopérer avec Huawei pour promouvoir l’éducation numérique

Bakou, 14 juillet, AZERTAC

Dans le cadre du renforcement de la coopération avec les grandes entreprises mondiales dans les domaines de la technologie et de l’innovation, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a effectué une visite spéciale au siège de l’entreprise Huawei, situé dans la capitale chinoise, Pékin, qui constitue le deuxième plus grand site de la société après son siège principal à Shenzhen, selon le site web de l’ICESCO.

Au cours de la visite, le Directeur général de l’ICESCO a assisté à une présentation détaillée de la stratégie future de Huawei et de ses principales réalisations, tant en Chine qu’à l’international, notamment dans les États membres de l’Organisation. Il a exprimé sa grande appréciation pour le rôle de Huawei dans le soutien à l’éducation numérique, soulignant l’importance d’une coopération conjointe dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’informatique et des technologies éducatives, en vue de former les enseignants et de développer les compétences numériques au sein des institutions éducatives des États membres.

Dr AlMalik a affirmé la pleine disposition de l’ICESCO à collaborer avec Huawei pour faire progresser l’éducation numérique dans les écoles et les universités, et pour renforcer les capacités nationales dans ce domaine.

À l’issue de la visite, le Directeur général de l’Organisation a remercié la direction de Huawei pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, et lui a adressé une invitation officielle à visiter le siège de l’ICESCO à Rabat, ainsi qu’à participer aux prochaines conférences de l’Organisation, afin d’y présenter des exposés mettant en valeur l’expérience de Huawei au service du développement numérique et éducatif.

La rencontre s’est déroulée en présence de M. Anar Karimov, Chef du Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale de l’ICESCO.