Rabat abrite une conférence internationale sur la Traduction et l’Orientalisme

Rabat, 9 octobre, AZERTAC

Sous le thème de « La traduction dans le contexte de l’orientalisme : une nouvelle vision », une conférence internationale ouverte, hier à Rabat, avec la participation d’experts issus de plusieurs pays.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon Map, que cette rencontre organisée sur deux jours par l’Instance académique supérieure de la traduction, relevant de l’Académie du Royaume du Maroc, aborde plusieurs questions intellectuelles relatives à la traduction, considérée comme un outil majeur ayant joué un rôle déterminant dans la transmission à l’Occident des productions intellectuelles orientales, notamment dans les domaines de la littérature, de la philosophie et des sciences.

La conférence se penche également sur les enjeux de la traduction dans le discours orientaliste, dans le but de mettre en lumière les interactions entre l’Orient et l’Occident, non seulement au niveau des idées, mais aussi des émotions, de la perception et des représentations esthétiques qui façonnent la vision du monde.

Les chercheurs participant à cette conférence abordent ainsi les questions soulevées autour de la traduction dans le contexte orientaliste, en la considérant comme un pont entre univers intellectuels, associant la volonté de transmettre au sens de la limite imposée par les différences linguistiques et culturelles.

Cette manifestation scientifique, qui réunit des experts du Maroc, d’Italie, de France, de Turquie, d’Allemagne, de Pologne et des États-Unis, explore ces dimensions à travers plusieurs axes dont « Traduction et production du savoir orientaliste », « Littérature arabe entre traduction et interprétation », « Critique du discours orientaliste et ses représentations » et « Orientalisme européen entre tradition et pensée ».