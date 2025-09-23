Un autre groupe d’anciens déplacés internes retourne à Latchine VIDEO

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

D’après les instructions du président de la République Ilham Aliyev, le retour des anciens déplacés internes dans la ville de Latchine se poursuit dans le cadre du programme « Grand retour ».

Mardi 23 septembre, dans la matinée, un autre groupe de familles d’anciens déplacés est parti pour Latchine.

Cette ville accueille cette fois 20 familles, donc 86 autres résidents de Latchine cessent d’avoir le mal du pays.

Il convient de noter qu'actuellement, plus de 50 000 personnes résident dans les régions du Karabagh et du Zenguézour oriental. Cela inclut non seulement les anciens déplacés internes réinstallés, mais aussi des personnes impliquées dans les projets de restauration et de construction, ainsi que celles occupant des postes dans les bureaux locaux des divers organismes de l’Etat. Parmi elles se trouvent des spécialistes des secteurs de la santé, de l'éducation, de la culture, du tourisme, de l'industrie et de l'énergie.