النظريات الحالية حول تاريخ أذربيجان كان موضع النقاش العلمي في جامعة هومبولت في برلين

برلين، 10 فبراير

ينظم كرسي تاريخ أذربيجان بجامعة هومبولت في برلين ندوات علمية أسبوعية حول بلدنا.

تفيد أذرتاج أنه يدعى الخبراء في الشئون الأذربيجانية من ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى لحضور هذا الحدث من وقت لآخر، وكذلك من أذربيجان. شاركت أستاذة جامعة باكو الحكومية لالا علييفا كالمحاضرة في اجتماع الندوة هذا العام. وكان عنوان محاضرتها "الذاكرة التاريخية وكتابة التاريخ في أذربيجان المستعمرة وما بعد الاستعمار" (“Historical Memory and History Writing in Colonial and Post-colonial Azerbaijan”) .

أظهرت الأستاذة المعرفة العميقة والتبحر في هذا الموضوع الذي يثير اهتمام الخبراء وأطلعت الحضور على الإنجازات الرئيسية لعلم التاريخ الأذربيجاني من القرن ال19 إلى الوقت الحاضر. وسلطت الضوء على مختلف النظريات والافتراضات العلمية المتعلقة بالتاريخ القديم والتكوين العرقي لبلادنا وشعبنا وتحليل كل منها وكذلك النجاحات البحثية لجميع المؤرخين البارزين الذين ساهموا في تطوير علم التاريخ.

وأخيراً، جرت مناقشات مثيرة للاهتمام حول الأطروحة التي قدمتها المحاصرة والمواد التاريخية التاريخية التي استندت إليها.

أعربت الأستاذة إيفا ماريا أوخ، رئيسة كرسي تاريخ أذربيجان بجامعة هومبولت نيابة عن طلبة الجامعة وطلبة الدكتوراه، عن امتنانها للضيفة من باكو- الأستاذة لاله علييفا على الكلمة الجامعة والمفصلة.

من الجدير بالذكر أن الأستاذة لاله علييفا ستلقي محاضرات وتجري ندوات حول تاريخ أذربيجان لطلبة جامعة هومبولت وطلبة الدكتوراه في غضون أسبوعين.

