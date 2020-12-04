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    إدراج اسم العالم الأذربيجاني في قائمة الباحثين الأكثر استناداً في العالم عام 2020

    ٠٤.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٣٨]

    باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

    تنشر قاعدة "شبكة العلوم" (Web of Science) للبيانات السينتوميترية لشركة " توضيح شبكة التحليلات العلمية" (Clarivate Analytics's) في كل عام أسماء العلماء الأكثر نفوذاً في العالم. أدرج اسم العالم الأذربيجاني رئيس مختبر معهد فيزيولوجيا النباتات التابع لأكاديمية العلوم الروسية وكبير الباحثين في معهد المشكلات الأساسية للبيولوجيا ورئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية في معهد البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية في الأكاديمية الوطنية للعلوم بأذربيجان والدكتور في العلوم البيولوجية سليمان اللاويردييف في مجموعة النخبة من العلماء الأكثر استناداً في 21 مجالاً بحثياً في عام 2020.

    نُشرت نتائج أبحاثه في مجلة "أعمال الأكاديمية الوطنية للعلوم" بالولايات المتحدة الأمريكية (Proceedings of the National Academy of Sciences USA ) ومجلة " مراجعات كيميائية" (Chemical Reviwers) ومجلة " EMBO " (The EMBO Journal) و"مجلة الكيمياء الضوئية واليولوجيا الضوئية" (Journal of Photochemical and Photobiolgy) ومجلة "بحوث التركيب الضوئي" (Photosynthesis Research) و" رسائل FEBS " (FEBS Letters) وغيرها من مجلات مرموقة. العالم البارز هو مؤلف أكثر من 500 عمل علمي و8 كتب و6 اختراعات ويزيد عدد الاستنادات إلى أعماله عن 17 الفاً و330 .

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    إدراج اسم العالم الأذربيجاني في قائمة الباحثين الأكثر استناداً في العالم عام 2020 إدراج اسم العالم الأذربيجاني في قائمة الباحثين الأكثر استناداً في العالم عام 2020 إدراج اسم العالم الأذربيجاني في قائمة الباحثين الأكثر استناداً في العالم عام 2020