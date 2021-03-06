عناوين أبدية في شوشا

باكو، 6 مارس، أذرتاج

تشتهر المدينة ليس فقط بمنازلها ومبانيها السكنية وشوارعها وطرقها ومرافقها الاجتماعية والثقافية، ولكن أيضاً بمقابرها التاريخية. ليست المقبرة فقط بمرقد يرقد فيه المتوفى، ولكنها أيضاً العنوان الأبدي الذي يجسد تاريخ المنطقة.

أكد الباحث الصحفي واصف غولييف الذي كان يدرس تاريخ قره باغ لسنوات عديدة ، وكالة أذرتاج أن المقابر في شوشا: "كانت هناك ثلاث مقابر للمسلمين في شوشا. تقع مقبرة "مير فاصح" في الجزء الجنوبي الشرقي من شوشا في بداية سهل مضمار جيدر. مير فاصح هو جدّ الشاعر العالم وعازف الموسيقى مير محسن نواب قره باغي من طرف أمه. في وقت سابق لم يكن هناك سوى قبر مير واصح وكان الناس يزورون قبره. في وقت لاحق نصب مير محسن نواب سياجاً حجرياً حول قبره وبنى بجواره حراسة وحفر بئراً بماء بارد وغرس أشجاراً مختلفة وزرع حديقة زهور. كانت الحديقة مغطاة بالسجاد الزمرد. أعطت الزهور الملونة جمالاً وسحراً خاصاً. لقد أصبح نوعاً من الراحة لسكان المدينة. غالباً ما كان الشعراء والموسيقيون يعقدون التجمعات الأدبية في الحديقة. لاحقاً، بعد أن تم تحويل المنطقة إلى مقبرة مدينة، عُرفت باسم "مقبرة مير فاصح" نسبةً إلى أول شخص دُفن هنا. ودفن في المقبرة شعراء مثل الملا بناه واقف ومير محسن نواب وشخصيات بارزة أخرى. "مقبرة الشهداء بنيت هنا خلال حرب قره باغ".

وتحدث الباحث الصحفي عن مقبرة أخرى في المدينة: "المقبرة القديمة في شمال شرق شوشا كانت تسمى مقبرة "ميرزا حسن". سميت هذه المقبرة على اسم الشاعر ميرزا حسن ميرزا جعفر بك أوغلو وزيروف الذي عاش وأنشأ في أواخر القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر. عاش الشاعر لسنوات عديدة في شاكي مشتاقاً لوطنه وحبه وقبل وفاته وصى دفنه في وطنه شوشا، على جانب الطريق الذي كانت الفتاة المحبوبة له تعبره. تم إحضار جثة ميرزا حسن الذي توفي عام 1840 عن عمر يناهز الخمسين إلى شوشا ودفن على جانب ذلك الطريق غير بعيد عن أسوار القلعة.

وهكذا ظهرت مقبرة جديدة في شوشا ومنذ ذلك الحين أطلق عليها اسم "مقبرة ميرزا حسن". ودفن هناك قاسم بيك ذاكر (أقيم النصب النصفي له بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاده في عام 1984) وميرزا جمال جوانشير قره باغي والشاعر ميرزا علي أصغر نوراس ورضاغولو بيك جوانشير (وزيروف) وخسروف بيك بولادوف وشخصيات بارزة أخرى.

وقال متحدثنا: "المقبرة على الجانب الأيمن من مسجد جوهر آغا الأعلى كانت" زقاق الشرف "لشوشا أو المقبرة التي دُفن فيها المشاهير. ودفن هنا الشاعر ابراهيم بيك أذر حفيدة قاسم بيك ذاكر. يرقد أولئك الذين أستشهدوا في معارك قره لاغ أيضاً في نفس المقبرة. تذكرنا المقبرة بمتحف في الهواء الطلق. كل مقبرة هي عمل فني منفصل. يحتوي كل قبر على رأس وصدر من الحجر المصنوع من الرخام المحلي. نوقشت قصائد وكلمات الحكمة وتاريخ ميلاد ووفاة المدفونين منقوشة عليها بخطوط نستعليق مختلفة باللغات الأذربيجانية والفارسية والعربية.