الصين والمغرب: التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل إرساء آلية للحوار الاستراتيجي

الرباط، 20 سبتمبر، شعيب بغادى، أذرتاج

عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الصيني وانغ يي 19 سبتمبر الجمعة في بكين اجتماعاً تم خلاله التوقيع على مذكرة تفاهم يتم بموجبها إرساء آلية للحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية المغربية والصينية فيما يعد محطة أساسية نحو توطيد العلاقات بين البلدين.

وأفاد مراسل وكالة أذرتاج في الرباط حسب موقع الشؤون الخارجية أن الوزير الصيني أشاد بالاستقرار الذي ينعم به المغرب بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبأوراش التنمية التي تم إطلاقها. كما أعرب عن تقدير بلاده لمبادرات المملكة الرامية إلى ازدهار القارة الإفريقية.

وبهذا الموقف، تؤكد بكين التزام المملكة تجاه إفريقيا وسياستها التي تستجيب لتطلعات تنمية القارة بفضل مقاربة تضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياتها، في إطار تعاون جنوب-جنوب حيوي، متضامن وفعال.

ومن جهته، جدد الوزير المغربي بوريطة دعم المملكة للمبادرات التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ ممثلة في مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية فضلا عن مبادرة الحكامة العالمية التي تم الإعلان عنها مؤخرا خلال القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون التي نظمت ما بين 31 أغسطس و1 سبتمبر 2025 بتيانجين. كما أعلن بوريطة انطلاقا من قناعته بأهمية مبادراتها عن قرار المغرب بالانضمام للمنظمة الدولية للوساطة التي تم إطلاقها بمبادرة الصين ويوجد مقرها بهونغ كونغ.