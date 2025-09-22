رئيس الأركان الاذربيجاني يزور قبر بطل أذربيجان الوطني في بيلاروس

باكو، 23 سبتمبر، (أذرتاج)

قام الوفد الاذربيجاني تحت قيادة النائب الأول لوزير الدفاع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأذربيجاني كريم ولييف بزيارة قبر بطل أذربيجان الوطني الرائد أناتولي نيكولايفيتش دافيدوفيتش في مدينة سلوتسك البيلاروسية إحياء لذكراه الخالدة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الوفد زار بعد ذلك منزل والدة البطل الوطني كيما دافيدوفيتش واطّلع عن كثب على أوضاعها واهتماماتها.

وأشار إلى أن بطولة الرائد أناتولي نيكولايفيتش دافيدوفيتش ساهمت في تعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين شعبي أذربيجان وبيلاروس وأن ذكراه يتم إحياؤها دائما باحترام كبير في كلا البلدين.

وأعربت والدة البطل الوطني عن امتنانها للرئيس الأذربيجاني وقيادة وزارة الدفاع على الاحترام المخصص لذكرى ابنها وعلى الاهتمام والرعاية المقدمة لها.