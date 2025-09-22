بكين تستضيف قمة عالمية للنساء

بكين، 23 سبتمبر، (أذرتاج)

سيتم تنظيم قمة عالمية للنساء في العاصمة الصينية بكين بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع للأمم المتحدة المعني بالمرأة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الصينية ان القمة ستُعقد في المستقبل القريب.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جيا كون أن الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد اقترح قبل خمس سنوات عقد قمة عالمية للنساء في عام 2025.

يذكر أن المؤتمر العالمي الرابع للأمم المتحدة المعني بالمرأة الذي عُقد في بكين عام 1995 أعلن دعمه لمبادئ المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وقد تم خلال الفعالية اعتماد إعلان بكين ومنهاج العمل اللذين يهدفان إلى توسيع فرص النساء وتحسين أوضاعهن في مختلف المجالات.