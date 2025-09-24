سميرة مليزي: مشاركتنا في معرض باكو الدولي للكتاب تشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين المغرب وأذربيجان في مجال المكتبات

الرباط، 25 سبتمبر، شعيب بغادى، أذرتاج

بدعوةٍ لحضور الدورة الحادية عشرة من معرض باكو الدولي للكتاب، الذي يُقام في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر القادم، أعربت مديرة المكتبة الوطنية المغربية، سميرة المليزي، عن سعادتها بتمثيل المغرب في أشغال ندوة دولية تُعقد على هامش المعرض، وتُخصص لدور المكتبات في حفظ التراث الثقافي وصيانته.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة لمعرض باكو الدولي للكتاب، قد خصصت ركنًا خاصًا للمملكة المغربية (المكتبة الوطنية المغربية)، لعرض أعمال وإصدارات مهمة.

وبخصوص هذه الزيارة ومشاركتها، التقى مراسل وكالة أذرتاج في الرباط، بسميرة المليزي، الشخصية المؤثرة في مجال الإدارة الثقافية والسياسات العامة، والتي صرحت قائلة:

- بحماس كبير:

يشرفني، بصفتي مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، المشاركة في فعالية دولية تُنظم في أذربيجان.

وكما تعلمون، تربط المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان علاقات صداقة قوية واحترام متبادل وتضامن متين،

ويسعى البلدان جاهدين لتعزيز الشراكة والتعاون منذ عام 1992.

ومن هذا المنطلق، استجبنا بحماس كبير للدعوة التي تلقيتها شخصيًا من نظيري للمشاركة في ندوة دولية على هامش معرض باكو الدولي للكتاب، يتمحور موضوعها حول دور المكتبات في حفظ التراث الثقافي وصيانته.

ويتوافق هذا الموضوع تمامًا مع رؤى أي مكتبة وطنية ومهامها الأساسية والرئيسية.

- المهام المشتركة:

المكتبة الوطنية ليست مجرد مكتبة لحفظ أو توثيق التراث الثقافي، بل هي أيضًا مساحة للتبادل والحوار والانفتاح.

وعلى هذا الأساس، سنوقع مع شركائنا اتفاقيتي شراكة: الأولى مع المكتبة الوطنية في باكو ومعهد المخطوطات التابع لأكاديمية أذربيجان للعلوم، والاتفاقية الثانية مع المكتبة المركزية لأكاديمية الأذربيجانية للعلوم، وكلا الاتفاقيتين مرتبطتان أو لهما نفس الهدف: تبادل خبرات مؤسساتنا في مجال التدريب وحفظ المخطوطات والكتب النادرة وصيانتها.

سنسعى جاهدين لتنظيم أنشطة ثقافية وندوات ومؤتمرات بشكل مشترك، وتوفير إمكانية الوصول المتبادل إلى مكتباتنا الرقمية، وما إلى ذلك، وأيضا سيكون من المهم والمثير للاهتمام لمؤسساتنا الثلاث إدارة هذه المهام، والتي تقع ضمن اختصاصنا.

- ركن جميل من المغرب في باكو:

سنشارك أيضاً خلال المعرض، في افتتاح ركن أطلق عليه أصدقاؤنا وزملاؤنا في أذربيجان اسم "ركن المغرب"، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مدير المكتبة الوطنية في باكو على هذه المبادرة، حيث بمناسبة افتتاح هذا الفضاء المغربي، قررت المكتبة الوطنية تقديم لمؤسسته، هبة قيّمة ستتضمن دراسات وكتبًا قيّمة، تُركّز بالأساس على تاريخ المغرب وثقافته، وسوف يتم أيضا عرضها لإثراء "ركن المغرب" من جهة، ولتمكين المثقفين والباحثين وطلبة الدكتوراه، وكل من يرغب في معرفة المزيد عن ثقافتنا وتاريخنا، من جهة أخرى.

- خطوة بالغة الأهمية:

أعتقد أن هذه المهمة وهذه المشاركة سيُمثّلان خطوة بالغة الأهمية لمؤسساتنا، تدخل في نطاق اختصاصنا، وستعزز شراكاتنا وتعاوننا، سواءً على مستوى المكتبات أو في المجال الثقافي، فضلًا أنها تدخل بالنسبة لنا كذلك، في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.