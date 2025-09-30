الفلبين: ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 60 قتيلا

باكو، 1 أكتوبر، (اذرتاج)

قال مكتب الدفاع المدني الفلبيني ان عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب الفلبين يوم الثلاثاء ارتفع إلى أكثر من 60 قتيلا، فضلا عن عشرات المصابين وتضرر المباني والطرقات.

أفادت وكالة اذرتاج ان شدة الزلزال بلغت 6.9 درجات على مقياس ريختر وتركز في منطقة ساحلية في وسط الفلبين حيث تضررت مبان وقطعت طرقات وانقطع التيار الكهربائي.

كان مركز الزلزال على بعد نحو 17 كيلومترا شمال شرقي مدينة بوجو الساحلية في إقليم سيبو الذي يبلغ عدد سكانه نحو 90 ألف نسمة حيث قتل ما لا يقل عن 14 من سكانه. وتحاول فرق الإنقاذ نقل جرافة لتسريع عمليات البحث والإنقاذ في تجمع سكني جبلي تضرر بانهيار أرضي وتساقط صخور ضخمة. وقتلت ثلاثة أشخاص عندما جرف انهيار أرضي ناجم عن الزلزال منازلهم في بوغو شمالي جزيرة سيبو.